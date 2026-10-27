Eskiden bu işi yapan 18 kişi vardı şimdi bir tek o kaldı: 60 yıllık Rus örsünde nal dövüyor

Kendi imkanlarıyla 1966 yılında şu an bulunduğu dükkanı açtığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:





"Hep dükkanımın başındayım. Yakın ilçelerden gelir buradan toptan nallar alırlardı. Artık yaparken yoruluyorum. Ateşin karşısında zorlanıyorum. 10 senedir tansiyon hastalığım var. Doktor dedi ki 'Ateşe girmeyeceksin.' Doktora dedim ki, 'Hocam sen bana diyorsun ki sağken mezara gir.' Demiri bırakmam. Sabah namazımı kılar, gelir dükkanımı açarım. 09.00'a kadar ateşin karşısında çalışıyorum. Sonra oğlum gelip çalışıyor. Bu şekilde bu hayatı bugüne getirdim. Son 4 senedir eskisi gibi değilim. Artık yaptıklarımız satılmıyor. Şimdi alan olursa yapıyoruz. Eskiden bu bölgede 18 demirci vardı. Şimdi hiçbiri yok. Bir ben kaldım, ben de sıfıra çıktım."