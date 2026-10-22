Dünyada sadece Çin’de benzeri var: 45 milyon yıllık gizemli tepeler havadan görüntülendi
15:46, 22/10/2026, Perşembe
AA
Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle dikkati çeken ve oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Gökkuşağı Tepeleri, dronla görüntülendi.
Oltu ilçesinin doğal güzellikleri arasında yer alan ve farklı renk tonlarıyla dikkati çeken tepeler, oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.
Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Sonbaharda etrafındaki ağaç ve bitkilerin sararmasıyla güzel manzaraların oluştuğu tepeler dronla görüntülendi.
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