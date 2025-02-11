FETÖ iç savaşına FBI soruşturması

FETÖ’cü Antepli, programdaki açıklamalarının ardından örgüt militanları tarafından hedef haline geldi. Antepli ve ailesine ait kişisel bilgiler (isim, adres, okul bilgileri) sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Konuya dair açıklama yapan Antepli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes için zor bir hafta oldu. Yurt dışında olduğum için bu olay beklenenden daha hızlı bir şekilde çirkinleşti. Evimin adresi, resimleri paylaşıldı. Bizi hedef gösteren, şiddet ve nefret çağrısı yapılan işler oluyor.” Yaşananların ardından eşinin tedirgin olduğu için ABD Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) arayarak durumu anlattığını belirten Antepli, “FBI, bunun itibar edilecek bir tehdit olduğunu söyledi. Araştırma sürüyor. Ev adresimi ve resimlerini paylaşan insanların yaşadıkları eyaletlerdeki FBI ofisleri ile irtibata geçmişler. Bize böyle bilgi verdiler” şeklinde konuştu.