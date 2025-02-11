FETÖ iç savaşına FBI soruşturması

FETÖ'deki çözülme ve itiraflar, örgüt içindeki hesaplaşmayı, tarafları hedef gösterme ve tehdit boyutuna taşıdı. KPSS sorularını çaldıklarını itiraf eden FETÖ’nün sözde Malezya sorumlusu firari Abdullah Antepli ve ailesi, hedef haline getirilince FBI'a müracaat etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) soru hırsızlığını itiraf eden örgütün sözde Malezya sorumlusu firari terörist Abdullah Antepli, FETÖ militanları tarafından hedef haline geldi. FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin firari çalışanı Ahmet Dönmez’in YouTube programına 17 Ocak’ta katılan Antepli, örgütün iç yapısına dair dikkat çeken bilgiler vermişti. Antepli, 2010 KPSS sorularının çalınmasının medyada geniş yankı bulduğu dönemde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanında olduğunu belirtti. Antepli, Gülen’in “Ben seneler önce sadece mahrem okullara, askeri okullara çok özel şartlarda cevaz vermiştim” dediğini aktardı.
FETÖ ANTEPLİ’Yİ İFŞA ETTİ
FETÖ’cü Antepli, programdaki açıklamalarının ardından örgüt militanları tarafından hedef haline geldi. Antepli ve ailesine ait kişisel bilgiler (isim, adres, okul bilgileri) sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Konuya dair açıklama yapan Antepli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes için zor bir hafta oldu. Yurt dışında olduğum için bu olay beklenenden daha hızlı bir şekilde çirkinleşti. Evimin adresi, resimleri paylaşıldı. Bizi hedef gösteren, şiddet ve nefret çağrısı yapılan işler oluyor.” Yaşananların ardından eşinin tedirgin olduğu için ABD Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) arayarak durumu anlattığını belirten Antepli, “FBI, bunun itibar edilecek bir tehdit olduğunu söyledi. Araştırma sürüyor. Ev adresimi ve resimlerini paylaşan insanların yaşadıkları eyaletlerdeki FBI ofisleri ile irtibata geçmişler. Bize böyle bilgi verdiler” şeklinde konuştu.