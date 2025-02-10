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22 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu

22 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu

08:4010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
IHA
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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonları: 45 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonları: 45 şüpheli yakalandı

Jandarma tarafından 22 ilde yürütülen "Kıskaç-38" operasyonlarında son bir haftada 45 FETÖ şüphelisi yakalandı.

22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden
"Kıskaç-38"
operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;
Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon
ve
Yozgat
'ta FETÖ terör örgütüne yönelik
'Kıskaç-38'
operasyonları düzenlendi.

24'ü tutuklandı


Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.


Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.



#FETÖ
#operasyon
#Kıskaç

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