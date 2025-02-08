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FETÖ firarisi Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ firarisi Kırıkkale'de yakalandı

09:258/02/2025, Saturday
AA
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Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


#FETÖ üyesi
#FİRARİ
#Kırıkkale

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