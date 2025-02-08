FETÖ firarisi Kırıkkale'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.