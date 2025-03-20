CHP'lileri sokağa davet eden X hesabının arkasından FETÖ çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından FETÖ iltisaklı sosyal medya hesapları da düğmeye bastı. Sokağa çıkma çağrıları yapan X hesabı, aile boyu FETÖ'cü çıktı.
CHP örgütlerinin sokakta pasif kaldığını ve öfkeyi yönetemediğini söyleyerek taşkınlık çağrısı yapan X hesabının kimliği deşifre oldu.
FETÖ'cüler yönetiyor
@postalsevmez kullanıcı adlı hesabın, 2005 doğumlu FETÖ iltisaklı S.E. tarafından yönetildiği öğrenildi.
Babası da FETÖ'cü çıktı
S.E. isimli şahsın babası M.F.E’nin de FETÖ sebebiyle kamudan ihraç edildiği ortaya çıktı.
Şahsın X hesabından sokağa çıkma çağrıları yaptığı görülüyor.
İşte FETÖ iltisaklı şahsın bazı paylaşımları...