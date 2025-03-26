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FETÖ şüphelisi Balıkesir'de yakalandı

FETÖ şüphelisi Balıkesir'de yakalandı

13:5826/03/2025, Çarşamba
IHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek, aranan şahısları yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Edremit ilçesinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi yakaladı.


Şüpheli, yapılan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi.



#fetö
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