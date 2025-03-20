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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 polis gözaltına alındı

11:4620/03/2025, Perşembe
AA
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aktif görevde olan 9 polis memuru gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ile Bergama, Kemalpaşa, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

#analiz rapor
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