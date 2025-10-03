Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
30 ilde FETÖ operasyonu: 64 tutuklama

30 ilde FETÖ operasyonu: 64 tutuklama

09:283/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı operasyonların detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı operasyonların detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ’ye yönelik 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 91 kişiden 64'ünün tutuklandığını ve 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyon sonucunda yakalanan 91 şüpheliden 64'ü tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.




#FETÖ
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hava durumu tahmini raporu Meteoroloji tarafından açıklandı: Hafta sonu hava nasıl olacak?