Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Kapaklı’da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kapaklı’da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

10:242/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen uyuşturucu ve paralar.
Ele geçirilen uyuşturucu ve paralar.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine O.A., T.T. ve U.T.’nin üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 29 parça halinde 4 bin 100 kullanımlık peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 1.39 gram bonzai, 850 TL nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildkleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#Tekirdağ
#Uyuşturu
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı