İzmir'de su kesintilerine ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri yaşanırken, bugün hangi bölgelerde suların kesileceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Bornova, Dikili, Foça ve Gaziemir başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin etkilenmesi bekleniyor. Peki, 22 Aralık’ta İzmir'de İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte İZSU'nun bugüne ilişkin planlı kesinti programı.

1 /9 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. Kızılay, Salimbey, İsmetpaşa, Denizköy, Emmioğlu, Umurbey başta olmak üzere çok fazla mahalle etkilenecek. İşte 22 Aralık 2025 Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.

2 /9 BORNOVA ERZENE, EVKA 3 22.12.2025 saat 13:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası BORNOVA EVKA 3 MAHALLESİ 101/2 SOKAK İÇİ BRANŞMAN ARIZASI BÖLGE VANASI KAPATILDI.

BORNOVA İNÖNÜ, KIZILAY 22.12.2025 saat 12:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BORNOVA KIZILAY MAHALLESİ 498 SOKAK İÇİ ANABORU ARIZASI BÖLGE VANASI KAPATILDI.

3 /9 DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY 22.12.2025 saat 11:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BURMALI ÇEŞME SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZASIDAN DOLAYI İSMETPAŞA, SALİMBEY MAHALLELERİNİN BAZI KISIMLARINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

DİKİLİ DENİZKÖY 22.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme DENİZKÖY MAHALLESİNDE HAT DÖŞEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

4 /9 FOÇA YENİBAĞARASI 22.12.2025 saat 13:36 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI(FOÇAKÖY ETKİLENİR).

GAZİEMİR ATATÜRK 22.12.2025 saat 12:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1031 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

5 /9 KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, ESENYALI, METİN OKTAY 22.12.2025 saat 13:25 ile 15:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 108/6 SOKAK NO:28.

6 /9 KARABAĞLAR CENNETOĞLU, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 22.12.2025 saat 11:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5681 SOKAK İÇİ İÇİN.

7 /9 ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY 22.12.2025 saat 10:07 ile 18:07 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.Müteahhit Çalışması ÖDEMİŞ İLÇESİ EMMİOĞLU (MERCAN SOKAK ) MAHALLESİNDE MÜTEAHİT ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE EMMİOĞLU VE UMURBEY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

8 /9 URLA ALTINTAŞ, YAKA 22.12.2025 saat 13:22 ile 17:22 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI 544 SOKAK VE CİVARI KESİK.