KİRAYA VERME YASAĞININ İSTİSNALARI

Bazı durumlarda TOKİ, hak sahibinin zorunlu sebeplerle konutunu kiraya vermesine izin verebilir. Bu istisnai durumlar şunlardır:

Zorunlu Tayin: Hak sahibinin görev nedeniyle başka bir şehre tayin olması ve bu durumu resmi belgelerle (atama kararı vb.) ispat etmesi.

Sağlık Sorunları: Hak sahibinin veya birinci derece yakınının sağlık sorunları nedeniyle başka bir yerde ikamet etme zorunluluğu.

Özel İzin: TOKİ'ye yazılı başvuru yaparak, zorlayıcı bir gerekçeyle özel izin talep edilmesi.

Ancak bu izinler, kiraya verme yasağını tamamen ortadan kaldırmaz; sadece belirli bir süre için özel bir durum oluşturur ve genellikle TOKİ'nin onayı şarttır.
















