TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvurular hız kesmeden devam ederken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında “TOKİ konutları kiraya verilebilir mi?” sorusu geliyor. Bazı projelerde hak sahiplerine belirli şartlar altında esneklik tanınırken, bazı sözleşmelerde ise doğrudan oturum şartı öne çıkıyor. TOKİ konutları kira getirisi sağlar mı hak sahipleri merak ediyor. Peki, TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu? Konutlar kiralanabilecek mi? İşte detaylar.
TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi ile dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması hedefleniyor. Projeye kısa sürede milyonlarca vatandaşın başvurduğu belirtilirken, "TOKİ evleri kiraya verilecek mi?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.
TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLEBİLECEK Mİ?
TOKİ'nin sosyal konut projelerinin temel amacı, konut sahibi olamayan dar gelirli vatandaşların kendi evlerinde oturmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, TOKİ konutları için genel bir kira ve devir yasağı mevcuttur.
Genel Kural:
TOKİ ile imzalanan sözleşmelerde, genellikle konutun borcu bitene kadar veya Tapu üzerine konulan şerh kalkana kadar evin kiraya verilmesi yasaktır. Bu süre, projenin niteliğine göre değişmekle birlikte, uzun yıllar (örneğin 10-15 yıl) sürebilir.
TOKİ'nin resmi internet sayfası toki.gov.tr'de sıkça sorulan sorular kısmında konuyla ilgili merak edilenleri yanıtlandı. İşte ayrıntılar;
"ALT GELİR PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?
Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
STANDART KONUT PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?
Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir."
TAKSİTİ DEVAM EDEN TOKİ KONUTU KİRALANIR MI?
Taksit ödemesi devam eden, yani borcu henüz bitmemiş bir TOKİ konutunun kiraya verilmesi, sözleşmeye aykırılık teşkil eder. TOKİ, borç bitene kadar konutun tapusuna "ipotek" veya "satılamaz/kiralanamaz" şerhi koyar. Bu şerh, evin kiralanmasını veya satılmasını engeller.
Kiraya verme yasağına aykırı davranıldığı tespit edilirse, TOKİ sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, konut geri alınabilir ve ödenen taksitler iade edilebilir (genellikle yasal kesintilerle birlikte).
KİRAYA VERME YASAĞININ İSTİSNALARI
Bazı durumlarda TOKİ, hak sahibinin zorunlu sebeplerle konutunu kiraya vermesine izin verebilir. Bu istisnai durumlar şunlardır:
Zorunlu Tayin: Hak sahibinin görev nedeniyle başka bir şehre tayin olması ve bu durumu resmi belgelerle (atama kararı vb.) ispat etmesi.
Sağlık Sorunları: Hak sahibinin veya birinci derece yakınının sağlık sorunları nedeniyle başka bir yerde ikamet etme zorunluluğu.
Özel İzin: TOKİ'ye yazılı başvuru yaparak, zorlayıcı bir gerekçeyle özel izin talep edilmesi.
Ancak bu izinler, kiraya verme yasağını tamamen ortadan kaldırmaz; sadece belirli bir süre için özel bir durum oluşturur ve genellikle TOKİ'nin onayı şarttır.