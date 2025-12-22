Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 22 Aralık Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 22 Aralık Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? oğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Aralık tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 19'unda elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Birçok ilçede bulunan mahallelerde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

1 /34 BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

2 /34 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

3 /34 Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu ve Eyüpsultan gibi ilçelerde gece yarısından sonra başlayacak olan elektrik kesintileri sabaha kadar sürecek. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

4 /34

5 /34

6 /34

7 /34

8 /34

9 /34

10 /34

11 /34

12 /34

13 /34

14 /34

15 /34

16 /34

17 /34

18 /34

19 /34

20 /34

21 /34

22 /34

23 /34

24 /34

25 /34

26 /34

27 /34

28 /34

29 /34

30 /34

31 /34

32 /34

33 /34