Altın, yıl boyunca gösterdiği büyük artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 6 bin lirayı aşarken, uzmanlar 2026'da da altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. Altının ons fiyatı da tarihi zirvelere ulaşmış durumda. Aynı zamanda gümüş fiyatı da altını geride bırakarak rekora koştu. Peki yeni yılda altın ne kadar yükselecek? Beklentiler ne yönde? İşte 22 Aralık 2025 altın fiyatlarındaki son durum ve uzmanından tahminler...

1 /8 Altın fiyatları, 2025 yılında büyük bir yükseliş göstererek tarihi zirveleri geçti. Geçtiğimiz haftayı 6 bin TL sınırına yakın tamamlayan gram altın, bu hafta ise 6 bin lirayı aşarak rekor kırdı. Altın yatırımcılarının ilgisi artarken, uzmanlar 2026 yılında da fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörüyor.

2 /8 Gram altın 6 bin TL'yi geçti

Geçtiğimiz hafta sonu 6 bin lira seviyelerine yaklaşan gram altın, bu hafta yeni bir rekora imza attı. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman talebi, altın ve gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Gram altın, gün içinde 6 bin 87 liradan işlem görerek tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü.

3 /8 Altın fiyatları 1979’dan sonra en güçlü yılına koşuyor

Bu yıl, altın fiyatları büyük bir yükseliş yaşadı. 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen altın, yılbaşından bu yana yüzde 67,5 oranında artış gösterdi. Altının ons fiyatı da tarihi zirvesine ulaşarak 4.427 dolara yükseldi. Bu yıl, altın fiyatları, güçlü güvenli liman talebi ve faiz indirimi beklentileriyle adeta uçtu.

4 /8 2026'da altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Uzmanlar, 2026 yılında altın fiyatlarının daha da artabileceğini belirtiyor. Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat, 2025 yılında altının tahminlerin ötesinde yükseldiğini ifade ederek, “2026 yılında altının ons fiyatı hızla yükselecek gibi görünüyor. Yatırımcıların ilgisi devam edecek” dedi.

Polat, altın yatırımlarının güvenli liman olarak dikkat çekmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca, artan alım güçsüzlüğü nedeniyle altın fiyatlarının daha da zorlayıcı hale gelmesi bekleniyor.

5 /8 Altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın sebepleri

Altının ve gümüşün fiyatlarındaki artış, ABD'deki faiz indirimi beklentileri ve küresel jeopolitik risklerin etkisiyle hız kazandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor, bu da altını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Gümüş ise, yıl başından bu yana altını geride bırakarak yüzde 140'lık bir artış gösterdi.

6 /8 Altın ve gümüş, birçok yatırımcı için güvenli liman olarak öne çıkarken, fiyatlarının artışı, dünya genelinde devam eden ekonomik belirsizliklerle destekleniyor. Bu süreçte altın, hem fiziki hem de dijital ortamda yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

7 /8 Altın fiyatlarında son durum - 22 Aralık 2025 Piyasalarda haftanın ilk günü saat 18.30'daki verilere göre altın fiyatları şu şekilde işlem gördü;

Gram altın satış fiyatı: 6 bin 90 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9 bin 994 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19 bin 987 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39 bin 791 TL