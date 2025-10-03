FETÖ yalanıyla 978 bin TL’lik dolandırıcılık yaptılar

Edinilen bilgilere göre, E.Ö., isimli şahıs emniyete başvurarak kendisini telefonda arayan ve başsavcı olarak tanıtan bir kişinin banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinden istediği 978 bin TL parayı parça parça göndererek dolandırıldığını söyledi.