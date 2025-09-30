İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Yeni Şafak
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik jandarma, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı.

Örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin deşifresine yönelik yapılan çalışmada; sözde askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade, teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen kişilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu sabah İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı ortak operasyon yapıldı.

