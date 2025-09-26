Yeni Şafak
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

08:3026/09/2025, Cuma
IHA
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü aktif, 6’sı ihraç toplam 10 şüpheli hakkında, eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4’ü aktif, 6’sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 26 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.



#Ankara
#FETÖ
#PDY
