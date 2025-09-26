Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4’ü aktif, 6’sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 26 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.