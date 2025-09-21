Yeni Şafak
Son 1 haftada FETÖ operasyonlarında yakalanan 97 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Son 1 haftada FETÖ operasyonlarında yakalanan 97 şüpheliden 16'sı tutuklandı

12:5121/09/2025, Pazar
DHA
FETÖ operasyonlarında yakalanan 97 şüpheliden 16'sı tutuklandı
FETÖ operasyonlarında yakalanan 97 şüpheliden 16'sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen 39 operasyonda yakalanan 97 şüphelinin 16’sının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ’ye karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik. 97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 16’sı tutuklandı, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam; 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512’si tutuklandı. 4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz" dedi.



