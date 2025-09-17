Dışişleri’nde kripto FETÖ operasyonu

Dışişleri Bakanlığı'na yuvalanan kripto FETÖ'cülerin yakalanması için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün hariciye teşkilatı kripto yapılanmasında yer alan, ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair beyanlar bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6, aktif çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.