Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri’nde kripto FETÖ operasyonu

Dışişleri’nde kripto FETÖ operasyonu

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ByLock kullandıkları, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları olduğu belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı'na yuvalanan kripto FETÖ'cülerin yakalanması için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün hariciye teşkilatı kripto yapılanmasında yer alan, ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair beyanlar bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6, aktif çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.


MEMURLAR GÖZALTINDA

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarında adı geçen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis tarafından 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında emekli ve ihraç edelin polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.


#Dışişleri Bakanlığı
#FETÖ
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURU SAYFASI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?