TOKİ Diyarbakır sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

09:582/12/2025, Salı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır Hani Dereli Mahallesi'nde yapımına başlanan 249 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihine ilişkin detaylar.

Diyarbakır Hani Dereli Mahahallesi 346 Konut Projesinde hak sahipleri konutlarına kavuşuyor. Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan BCT Müh. Mim. Müş. A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

TOKİ tarafından Diyarbakır Hani Dereli Mahallesi'nde yapımına başlanan 249 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 20 Kasım – 03 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarı ve site yönetimi ortak gider avansının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. Konut alanların ilk dönemsel artışı Ocak 2026 ayında yapılacaktır.

#TOKİ
#Diyarbakır
#TOKİ Diyarbakır sosyal konutları
