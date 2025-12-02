Yeni Şafak
Bugünün maç programı: 2 Aralık Salı kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak

Bugünkü maç programı, bugün hangi maçlar var, 2 Aralık kimin maçı oynanacak, Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçları arasında Ziraat Türkiye Kupası eleme maçları başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da heyacan dorukta. Atletico Madrid, Barcelona’ya misafir olurken, Fulham’ın rakibi Manchester City. İtalya Kupası için Juventus - Udinese kıyasıya mücadele edecek. İşte 2 Aralık bugünkü maç programı.

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar bugün de nefesleri kesecek. 2 Aralık maç programında Ziraat Türkiye Kupası eleme turları yeniden sahne alırken, Avrupa’nın dev liglerinde tempo yükseliyor. İngiltere Premier Lig’de Manchester City deplasmanda Fulham’la karşı karşıya gelirken, La Liga’da Atletico Madrid güçlü rakibi Barcelona’nın konuğu olacak. İtalya Kupası’nda ise Juventus ile Udinese tur için kritik bir mücadeleye çıkıyor. İşte 2 Aralık gününün öne çıkan maç takvimi.

Kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak? 

13:00 Muşspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Keçiörengücü - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

18:00 Ç.Rizespor - Pendikspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:00 Hertha Berlin - Kaiserslautern Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

20:00 Monchengladbach - St. Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

20:30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

22:30 Bournemouth - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

22:30 Fulham - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 B.Dortmund - Bayer Leverkusen Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube

23:00 Leipzig - Magdeburg Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube

23:00 Barcelona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

23:00 Juventus - Udinese İtalya Kupası TRT Spor

23:15 Newcastle - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

