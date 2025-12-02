Bugünkü maç programı, bugün hangi maçlar var, 2 Aralık kimin maçı oynanacak, Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçları arasında Ziraat Türkiye Kupası eleme maçları başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga’da heyacan dorukta. Atletico Madrid, Barcelona’ya misafir olurken, Fulham’ın rakibi Manchester City. İtalya Kupası için Juventus - Udinese kıyasıya mücadele edecek. İşte 2 Aralık bugünkü maç programı.

2 /7 Kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak? 13:00 Muşspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 15:30 Keçiörengücü - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

3 /7 18:00 Ç.Rizespor - Pendikspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 20:00 Hertha Berlin - Kaiserslautern Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

4 /7 20:00 Monchengladbach - St. Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube 20:30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

5 /7 22:30 Bournemouth - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 22:30 Fulham - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

6 /7 23:00 B.Dortmund - Bayer Leverkusen Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube 23:00 Leipzig - Magdeburg Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube