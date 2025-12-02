Ankara’da belirli bölgelerde yaşanan su kesintilerine ilişkin ASKİ yeni duyurular paylaştı. Kent genelinde içme suyu temininden sorumlu olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2 Aralık 2025 bugün bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçe ve mahallelerin listesini erişime açtı. Vatandaşlar, ASKİ’nin güncel kesinti duyuruları ve sorgulama ekranı üzerinden yaşadıkları bölgedeki çalışmaları anlık olarak görüntüleyebiliyor. İşte 1 Aralık ASKİ’nin paylaştığı son bilgiler ve sorgulama sayfasına dair detaylar.

1 /4 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında güncel su kesintisi duyurularını paylaştı. Zaman zaman hem Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Vatandaşlar ise “Ankara’da bugün su kesintisi var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Güdül, Etimesgut ve Yenimahalle'de su kesintileri yaşanacak. İşte 2 Aralık 2025 tarihli ASKİ planlı su kesintileri ve etkilenen bölgeler.

2 /4 GÜDÜL Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 17:00:00 Detay: GÜDÜL İLÇESİ ADALIKUZU MAHALLESİN DE YAPILACAK OLAN DEPO TEMİZLİK BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. Etkilenen Yerler: ADALIKUZU MAHALLESİ.

3 /4 ETİMESGUT Arıza Tarihi: 2.12.2025 08:40:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 18:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Yeşilova Mahallesi 309 Sokak içerisinde içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi bir kısmı.