Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Milyonların gözü bu toplantıda: 2026 Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? İşte son dakika açıklamalar

Milyonların gözü bu toplantıda: 2026 Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? İşte son dakika açıklamalar

20:411/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 asgari ücreti için geri sayım başladı. Komisyonun yapısında değişiklik gündeme gelirken, hükümet temsilci sayısının düşürülmesi tartışma yarattı. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı ne zaman yapılacak? İşte görüşmelerden son bilgiler…

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan etkileyecek yeni rakam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Komisyonun yapısına yönelik tartışmalar sürerken, hükümet temsilci sayısının azaltılmasına ilişkin teklif masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın yaptığı görüşme sonrası süreç hızlanırken, “İlk toplantı ne zaman yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için süreç resmi olarak Aralık ayıyla birlikte başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün yapılan görüşmede komisyonun yapısına ilişkin yeni formülü masaya yatırdı.


Görüşmenin ardından edinilen bilgilere göre hükümeti temsilen komisyon masasındaki üye sayısının azaltılması önerisi öne çıktı.

Komisyonda hükümet temsilci sayısının düşürülmesi gündemde


Mevcut durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu; 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Bu yapı uzun süredir işçi kesimi tarafından eleştiriliyordu. Yeni formüle göre komisyonun 5 işçi - 5 işveren - 1 hükümet temsilcisi şeklinde yeniden düzenlenmesi önerildi.


Bakan Işıkhan’ın sunduğu teklif, TÜRK-İŞ tarafından yarın yapılacak Başkanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. İşçi tarafı, önerinin yalnızca sözlü değil, yasal düzenlemeyle güvence altına alınmasını talep ediyor.

TÜRK-İŞ mevcut yapıya itiraz etmişti

TÜRK-İŞ, hükümet ve işveren temsilcilerinin oy çokluğu ile karar alabilmesine olanak sağlayan mevcut komisyon yapısını eleştirerek toplantılara katılmama kararı almıştı.

Komisyon yapısında değişiklik yapılabilmesi için mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yasal çerçeve gereği, asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması zorunlu.

İlk toplantının tarihi belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılı için yapacağı ilk toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Takvimin Aralık ayının ilk haftasında netleşmesi bekleniyor.

Enflasyon oranında zam olursa, asgari ücret kaç lira olacak?

Yıl sonu enflasyon beklentisi % 31-33 olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyon oranı tutarında olursa 28.956, 29.398 TL seviyesine çıkmış olacak.

#asgari ücret tespit komisyonu
#2026 asgari ücret
#asgari ücret zammı
#asgari ücret toplantısı
#ekonomi
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sadece lise mezunu olmak yeterli: Dünyasının en yeni mesleği yılda 5 milyon TL kazandırıyor