Milyonların gözü bu toplantıda: 2026 Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? İşte son dakika açıklamalar

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan etkileyecek yeni rakam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Komisyonun yapısına yönelik tartışmalar sürerken, hükümet temsilci sayısının azaltılmasına ilişkin teklif masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın yaptığı görüşme sonrası süreç hızlanırken, “İlk toplantı ne zaman yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.