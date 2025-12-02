Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav yerleri ve 1. dönem sınav takvimi MEB tarafından duyuruldu. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm detaylar…

1 /3 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) E-SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI! 1 - 31 Aralık 2025 Tarihleri Arasında Yapılacak Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı. Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI





2 /3 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;

