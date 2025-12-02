Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
3 Aralık Ne Günü? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?

3 Aralık Ne Günü? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?

15:022/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Her yıl 3 Aralık'ta engellilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü, Türkiye'de özellikle kamu kurumlarında görev yapan engelli personel için ayrı bir anlam taşıyor. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?

Her yıl 3 Aralık'ta dünya genelinde farkındalık yaratmak amacıyla anılan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü", Türkiye'de yüz binlerce kamu çalışanı engelli memur için özel bir durumu beraberinde getiriyor.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜNDE ENGELLİ MEMURLAR İZİNLİ Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurların 3 Aralık'taki durumu, Başbakanlık (Mülga) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 03 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Genelgesi ile netleştirilmiştir. İlgili Genelge'nin 3. maddesi uyarınca, "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır." hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan tüm engelli personel, ek bir talep veya dilekçeye gerek kalmaksızın idari izinli sayılacaktır. Bu kişiler o gün işe gitmeyeceklerdir.


3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır, ancak Türkiye'de resmi tatil değildir. Bu gün, engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır, ancak devlet tarafından belirlenen resmi tatil günleri arasında yer almaz.

#3 aralık
#dünya engelliler günü
#engelliler günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sonuçları ne zaman belli olur? 500 bin sosyal konutları TOKİ başvuru sonuçları kura takvimi