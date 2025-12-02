3 Aralık Ne Günü? Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?

Her yıl 3 Aralık'ta engellilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü, Türkiye'de özellikle kamu kurumlarında görev yapan engelli personel için ayrı bir anlam taşıyor. Peki, Engelliler Gününde engelli memurlar izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Her yıl 3 Aralık'ta dünya genelinde farkındalık yaratmak amacıyla anılan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü", Türkiye'de yüz binlerce kamu çalışanı engelli memur için özel bir durumu beraberinde getiriyor.
3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜNDE ENGELLİ MEMURLAR İZİNLİ Mİ?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli memurların 3 Aralık'taki durumu, Başbakanlık (Mülga) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 03 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Genelgesi ile netleştirilmiştir. İlgili Genelge'nin 3. maddesi uyarınca, "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır." hükmü bulunmaktadır.
Bu doğrultuda 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan tüm engelli personel, ek bir talep veya dilekçeye gerek kalmaksızın idari izinli sayılacaktır. Bu kişiler o gün işe gitmeyeceklerdir.
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır, ancak Türkiye'de resmi tatil değildir. Bu gün, engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır, ancak devlet tarafından belirlenen resmi tatil günleri arasında yer almaz.