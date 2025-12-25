İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili geldi. Üç Aylar'ın habercisi olarak kabul edilen, Regaip Kandili için bekleyiş başladı. Regaip, kelime anlamı olarak, 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamına gelmektedir. Peki, 'Regaip Kandili ne zaman, bugün kandil mi? İşte detaylar.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'de savaşın yasaklandığı aylardan birinin de recep olduğunu hatırlattı.
"Recep ayı Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağıdır"
Peygamberin belirli bir gün belirtmeden recep ayında oruç tuttuğuna dair rivayetlerin bulunduğunu aktaran Tiryaki, "Recep ayı, gerek manevi bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Regaip ve Miraç gecelerini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağıdır" ifadesini kullandı.
Üç ayların, Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:
"Regaip gecesiyle başlayan üç aylar, ramazanın rahmet ikliminde kemale erer. Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir. Böylece üç aylar, takvayı merkezine alan bir hayatın inşası için güçlü bir zemin haline gelir."
Regaip Kandili bugün mü, hangi tarihte 2025?
Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
26 Mayıs 2026 Salı Arefe
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün
16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı
25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü