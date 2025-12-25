Balıkesir'de üst üste depremler meydana geliyor. Balıkesir'de meydana gelen depremler İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Sındırgı merkezli meydana gelen üst üste depremlerin arından son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. Sındırgı merkezli yaşanan depremler Balıkesir çevre illerinde de hissediliyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 25 Aralık AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.

Bulunduğu ilde sarsıntı yaşayan vatandaşlar son depremleri talip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yönelik deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken son depremler merak konusu oldu.

25 ARALIK 2025 SON DEPREMLER AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. 3.0 büyüklüğünün altındaki depremleri aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

25 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-12-25 08:46:26 39.16417 42.78333 7.01 ML 2.2 Patnos (Ağrı) 2025-12-25 08:37:53 39.25333 28.15306 7.03 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 08:22:19 36.53667 29.41528 14.05 ML 1.8 Seydikemer (Muğla) 2025-12-25 08:04:11 38.29333 38.82389 7.11 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 2025-12-25 07:53:24 39.53806 28.8475 7.0 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir) 2025-12-25 07:52:18 39.23722 28.14139 9.45 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 07:35:33 40.64222 29.16667 9.89 ML 1.3 Çınarcık (Yalova) 2025-12-25 07:22:09 39.23556 29.02 7.95 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-12-25 06:48:34 38.15833 36.87722 5.89 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 2025-12-25 06:35:59 38.78611 37.98694 7.4 ML 1.8 Hekimhan (Malatya) 2025-12-25 06:24:09 38.78333 37.99389 13.54 ML 2.5 Hekimhan (Malatya) 2025-12-25 06:06:51 39.23667 29.02833 7.09 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-12-25 05:52:40 39.16778 28.27167 6.73 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 05:45:10 38.38611 38.70528 6.59 ML 0.8 Kale (Malatya) 2025-12-25 05:08:32 39.82472 26.66 8.51 ML 1.6 Bayramiç (Çanakkale) 2025-12-25 04:54:12 37.975 38.18083 7.34 ML 1.9 Merkez (Adıyaman) 2025-12-25 04:51:06 39.22222 28.15917 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 04:40:12 39.20806 28.34167 9.25 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 03:56:43 39.69028 26.01028 6.97 ML 1.4 Ege Denizi - [13.99 km] Ezine (Çanakkale) 2025-12-25 03:50:52 38.79167 37.99972 15.23 ML 1.8 Hekimhan (Malatya) 2025-12-25 03:39:50 39.22861 29.01056 6.97 ML 0.8 Simav (Kütahya) 2025-12-25 03:38:24 39.23389 29.01278 7.14 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-12-25 03:31:18 37.31972 37.03361 10.33 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2025-12-25 03:23:30 39.24333 28.16472 5.17 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 03:05:52 39.18639 28.14111 6.92 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 03:01:16 39.20028 28.98417 11.13 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-12-25 02:53:12 39.21944 29.00306 11.97 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-12-25 02:36:18 39.2375 29.0025 8.64 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-12-25 02:18:42 38.55111 39.36056 6.5 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 2025-12-25 02:08:25 39.19611 29.40806 9.23 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya) 2025-12-25 02:02:41 38.52833 39.32222 6.86 ML 1.5 Sivrice (Elazığ) 2025-12-25 01:57:21 38.49111 39.23167 7.04 ML 1.7 Sivrice (Elazığ) 2025-12-25 01:43:28 38.185 38.55472 6.98 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) 2025-12-25 01:41:56 41.87889 31.63944 9.47 ML 1.5 Karadeniz - [45.77 km] Kilimli (Zonguldak) 2025-12-25 01:34:39 39.40444 28.82111 7.03 ML 1.5 Dursunbey (Balıkesir) 2025-12-25 01:17:04 37.67028 35.89139 7.59 ML 1.1 Kozan (Adana) 2025-12-25 01:06:56 39.20333 28.27528 6.92 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 01:02:21 39.27472 28.07694 7.18 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-25 00:47:24 38.29583 37.1575 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-12-25 00:04:09 36.16056 36.00028 7.66 ML 1.3 Samandağ (Hatay) 2025-12-25 00:02:58 39.8175 43.73056 9.44 ML 1.4 Tuzluca (Iğdır)