Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun ile cezaevindeki tahliye süreci yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır." dedi. Peki, 11. Yargı Paketi kapsamında kimler ve kaç kişi tahliye olacak? İşte ayrıntılar.
11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Yasayla örgüt faaliyetleri kapsamında çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezalar artırılacak, trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek.
Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmayı sağlayan düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar bakımından da uygulanacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kanun ile hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle ilgili 10 soru ve yanıtları şöyle:
İlk aşamada 50 bine yakın hükümlü çıkacak
İlk aşamada 50 bine yakın hükümlünün çıkması bekleniyor.
31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarla alakalı olarak kapalı cezaevinde bulunanlar açık cezaevine, açık cezaevinde bulunanlarsa denetimli serbestlikle dışarıya çıkacaklar.
Erken tahliye düzenlemesi hangi suçlarda uygulanmayacak?
Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları ile deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları kapsam dışında tutulacak.
"Kovid-19" düzenlemesi hangi tarihlerde işlenen suçları kapsayacak?
Daha önceki düzenleme 31 Temmuz 2023 itibarıyla suç işleyen hükümlüleri kapsıyordu. Yeni düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından cezaevinde bulunan hükümlüler de kapsama alınacak.
Cezaevlerinden tahliyeler ne zaman başlayacak?
Kanun, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cezaevlerinden tahliyeler bugün itibarıyla başladı.