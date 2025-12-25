İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebrü Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı, ifadeye çağırıldı. Peki Ebru Köksal kimdir? İşte Ebru Köksal’ın hayatı ve biyografisi.

20 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Köksal, eğitim hayatına Robert Kolej’de başlamıştır. Yükseköğrenimini ABD'de bulunan Brown University’de Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çift ana dal yaparak tamamlamıştır. Akademik gelişimini iş dünyasındaki başarısıyla harmanlayan Köksal, daha sonra Harvard Business School bünyesindeki Üst Düzey Yönetim Programı’ndan (AMP) mezun olmuştur. Köksal 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ayrıca 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yönetiminde yer almıştır. 2011-2012 yılları arasında ise 4 ay boyunca Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir.