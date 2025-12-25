Yeni Şafak
14:54 25/12/2025, Perşembe
Türk futbolunda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan Ebru Köksal da yer aldı. Eski TFF Genel Sekreteri olan Ebru Köksal 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Ayrıca 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yönetiminde yer aldı. İşte Ebru Köksal’ın hayatı ve biyografisi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebrü Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı, ifadeye çağırıldı. Peki Ebru Köksal kimdir? İşte Ebru Köksal’ın hayatı ve biyografisi.

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

20 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Köksal, eğitim hayatına Robert Kolej’de başlamıştır. Yükseköğrenimini ABD'de bulunan Brown University’de Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çift ana dal yaparak tamamlamıştır. Akademik gelişimini iş dünyasındaki başarısıyla harmanlayan Köksal, daha sonra Harvard Business School bünyesindeki Üst Düzey Yönetim Programı’ndan (AMP) mezun olmuştur. Köksal 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ayrıca 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yönetiminde yer almıştır. 2011-2012 yılları arasında ise 4 ay boyunca Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir.

