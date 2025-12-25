IBAN MAĞDURLARI





- Türk Ceza Yasasının 158’inci maddesinde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık” suçunun yargılaması ağır cezadan alınarak asliye ceza mahkemelerine verildi. Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda veya istinaf ya da temyiz kanun yolu incelemesindeki dosyalarda görevsizlik veya bozma kararı verilemeyecek. Bu davalar, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar, önceki kurallara devam edecek. Bu hüküm, kamuoyunda “IBAN mağduru” olarak bilinen ve çoğunlukla gençlerin taraf olduğu banka hesap numarasıyla ilgili dolandırıcılık dosyaları için gündeme geldi. Yasadaki diğer düzenlemeler şöyle:





- 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçildi. Böylece 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3 milyar 200 milyon liralık primi borcu silinecek.