30 bin TL altı en iyi kameralı telefonlar: Bu modeller fotoğraf performansıyla öne çıkıyor

Akıllı telefon pazarında kamera yarışı artık sadece üst segmentle sınırlı değil. Türkiye’de orta segment modeller de fotoğraf ve video performansı açısından ciddi bir seviyeye ulaşmış durumda. Sosyal medya paylaşımlarından günlük anı kayıtlarına kadar pek çok kullanım senaryosu, “iyi kamera” beklentisini daha erişilebilir fiyat aralıklarına taşıdı.





30.000 TL altı telefonlar incelendiğinde, sensör kalitesi, optik görüntü sabitleme (OIS) ve yazılım desteğiyle dikkat çeken modeller öne çıkıyor. Bu fiyat bandında doğru tercih yapıldığında tatmin edici sonuçlar almak mümkün.