30 bin TL altı en iyi kameralı telefonlar: Bu modeller fotoğraf performansıyla öne çıkıyor

Akıllı telefon tercihinde kamera kalitesi Türkiye’de kullanıcıların en belirleyici kriterlerinden biri olmaya devam ediyor. 30 bin TL sınırının altında kalan modeller arasında ise güçlü sensörler, yazılım optimizasyonu ve video kabiliyetiyle öne çıkan seçenekler bulunuyor. Günlük kullanım, sosyal medya ve video çekimleri için yeterli performans sunan bu telefonlar, fiyat–performans dengesini koruyor.
Akıllı telefon pazarında kamera yarışı artık sadece üst segmentle sınırlı değil. Türkiye’de orta segment modeller de fotoğraf ve video performansı açısından ciddi bir seviyeye ulaşmış durumda. Sosyal medya paylaşımlarından günlük anı kayıtlarına kadar pek çok kullanım senaryosu, “iyi kamera” beklentisini daha erişilebilir fiyat aralıklarına taşıdı.
30.000 TL altı telefonlar incelendiğinde, sensör kalitesi, optik görüntü sabitleme (OIS) ve yazılım desteğiyle dikkat çeken modeller öne çıkıyor. Bu fiyat bandında doğru tercih yapıldığında tatmin edici sonuçlar almak mümkün.
Redmi Note 13 Pro: Detay odaklı çekimlerde iddialı
Xiaomi’nin Redmi Note serisi, kamera performansını uygun fiyatla buluşturan modelleriyle biliniyor. Note 13 Pro, yüksek çözünürlüklü ana kamerası ve OIS desteği sayesinde özellikle gündüz çekimlerinde detay seviyesini yukarı taşıyor. Gece fotoğraflarında ise yazılım desteğiyle segment ortalamasının üzerinde bir sonuç sunuyor.
Samsung Galaxy A34: Dengeli ve stabil sonuçlar
Samsung Galaxy A34, megapiksel yarışına girmeden tutarlı bir kamera deneyimi vadeden modeller arasında yer alıyor. OIS destekli ana kamerası, HDR performansı ve video stabilizasyonuyla öne çıkıyor. Günlük kullanımda sürpriz yaşamadan net kareler elde etmek isteyen kullanıcılar için güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Samsung Galaxy A15: Günlük kullanım için yeterli seviye
Galaxy A15, giriş–orta segmentte konumlanan ve beklentiyi doğru ayarlayan kullanıcıları hedefliyor. Gündüz çekimlerinde doğal renk üretimi ve sosyal medya paylaşımları için yeterli netlik sunması, modeli kamera odaklı temel kullanımda tercih edilebilir kılıyor.
Redmi Note 12 Pro: Video ve gece çekimlerinde güçlü
Redmi Note 12 Pro, özellikle video tarafında sunduğu OIS destekli kayıt yetenekleriyle dikkat çekiyor. Sony sensörlü ana kamerası ve gece modu yazılımı, kısa video ve sosyal medya içerikleri üreten kullanıcılar için hâlâ güçlü bir seçenek olmasını sağlıyor.
Iphone SE (2022): Tek kamerayla yazılım avantajı
Tek arka kamerasına rağmen iPhone SE (2022), Apple’ın görüntü işleme yazılımı sayesinde tutarlı sonuçlar üretiyor. Doğal renkler ve yüksek video kalitesi, cihazı kampanya ya da ikinci el piyasasında bulunabilirse bu fiyat bandında hâlâ iddialı kılıyor.
Kamera odaklı telefon alırken nelere bakılmalı?
Kamera performansını değerlendirirken yalnızca megapiksel değerine odaklanmak yeterli değil. Optik görüntü sabitleme, yazılım optimizasyonu, gece modu başarısı ve video stabilizasyonu, gerçek kullanımda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
30.000 TL altı telefonlar arasında, fotoğraf ve video performansı açısından beklentileri karşılayan pek çok model bulunuyor. Türkiye pazarında doğru tercihle, günlük kullanım ve sosyal medya için yeterli kamera kalitesine ulaşmak mümkün.