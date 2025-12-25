Yeni Şafak
Bursa su kesintisi! BUSKİ 25 Aralık su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

10:2025/12/2025, Perşembe
BUSKİ, Bursa’nın 2 ilçesinde 9 saati bulacak su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 25 Aralık 2025 Perşembe Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İnegöl ve Mustafakemalpaşa’da 9 saat sürmesi beklenen su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İşte 25 Aralık BUSKİ su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

İnegöl su kesintisi

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

İnegöl su kesintisi

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Mustafakemalpaşa su kesintisi

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 18/12/2025 09:00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 18.12.2025 - 26.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

