TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 19 Aralık’ta başvuru süreci tamamlandı ve milyonlarca vatandaş şimdi TOKİ sonuçları ile 500 bin yeni konut başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda TOKİ kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı; hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı şekilde yapılacak. Peki TOKİ başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama nereden yapılacak? İşte tüm detaylar.
TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı?
TOKİ sonuçları henüz açıklanmadı, çünkü kura çekimleri başlamadı; 500 bin yeni konut başvuru sonuçları kura çekilişleri tamamlanan iller için aşamalı olarak ilan edilecek.
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarını TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) veya e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayarak öğrenebilecek. Detaylı il bazlı TOKİ kura çekiliş tarihi ve sonuçlar için resmi duyuruları takip etmek önemlidir.
TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.