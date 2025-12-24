Milli Eğitim Akademisi’nde yeni sistem





Yeni düzenlemeye göre, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine kabul edilecek adaylarda, kararda ve eklerinde yer alan pedagojik formasyonla ilgili şartlar aranmayacak. Aynı zamanda bu adaylar için daha önce geçerli olan 7. madde hükümleri de uygulanmayacak.

Bu değişiklik, özellikle eğitim fakültesi dışındaki bölümlerden mezun olan ve öğretmenlik hedefleyen adaylar açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.



