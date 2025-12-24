Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacaklarda bu Karar ve eklerinde yer alan pedagojik formasyon ile ilgili şartlar aranmayacak. Peki, yeni düzenleme ile öğretmen atamaları nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar.
Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren kritik düzenleme yürürlüğe girdi. “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nda yapılan değişiklikle birlikte, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacak adaylar için pedagojik formasyon şartı kaldırıldı.
Öğretmenlikte köklü değişiklik
Böylece öğretmenlik mesleğine geçişte uzun süredir tartışılan formasyon uygulamasında köklü bir değişikliğe gidilmiş oldu.
Milli Eğitim Akademisi’nde yeni sistem
Yeni düzenlemeye göre, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine kabul edilecek adaylarda, kararda ve eklerinde yer alan pedagojik formasyonla ilgili şartlar aranmayacak. Aynı zamanda bu adaylar için daha önce geçerli olan 7. madde hükümleri de uygulanmayacak.
Bu değişiklik, özellikle eğitim fakültesi dışındaki bölümlerden mezun olan ve öğretmenlik hedefleyen adaylar açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.
Dayanak mevzuat açıklandı
Düzenleme; 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu,
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Kararname,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuata dayanılarak hazırlandı.
Alanlar ve atama süreçleri nasıl işleyecek?
Yapılan değişikliğe göre öğretmenlik atama alanlarına kaynak olan yükseköğretim programlarına ilişkin teklif ve talepler, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek ilgili kurullara sunulacak.
Ortak alanlar ise; Yabancı Dil, Rehberlik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak tanımlandı. Bu alanlar ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan statüsünde olacak.