SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAM TUTARLARI 2026 | 2026 Ocak'ta sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? Evde bakım aylığı, engelli maaşı...

2026'DA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşına yılda 2 kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı geliyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21

Enflasyon farkı: Yüzde 5,91

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57