Futbol tutkunlarının gün boyunca yanıtını aradığı “bugün hangi maçlar var?” sorusu netleşti. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, hem yurt içindeki organizasyonlarda hem de kıtalararası turnuvalarda heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele tüm hızıyla sürerken, Samsunspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası arenada ise Al Nassr – Al Zawraa mücadelesi AFC Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesecek. Afrika kıtasında gözler CAF Afrika Uluslar Kupası’na çevrilirken, Fildişi Sahili – Mozambik karşılaşması futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası maç programı.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Günün programı Iğdır FK - Aliağa FK., Boluspor - Fethiyespor ve Samsunspor - İkas Eyüpspor maçlarıyla dolu geçecek. Bu kritik mücadeleler, takımların gruptan çıkma yolunda önemli puanlar kazandıracak ve futbol ekranlarını renklendirecek. AFC Şampiyonlar Ligi heyecanı da hız kesmeden sürüyor. İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası maçları.
Bugün kimin maçı var?
13:00 Iğdırspor - Aliağa FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
14:00 Y.Malatyaspor - Menemenspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:30 Boluspor - Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
15:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
18:00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
18:00 Cezayir - Sudan CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
19:00 Al Ahli Doha - Andijan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
19:00 Al Nassr - Al Zawraa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
20:30 Samsunspor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK KupasıA Spor
20:30 Fildişi Sahili - Mozambik CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen