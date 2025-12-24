EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER! Emekli maaşı zam hesaplama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık zam oranı kesinleşecek. Şimdiden oluşan 5 aylık enflasyon farkı ve Merkez Bankası beklentileri, maaşlara yapılacak artışa dair ilk ipuçlarını verdi.
En düşük emekli maaşının 2026 yılında kaç liraya yükseleceği milyonlarca vatandaşın gündeminde. Temmuz 2025’te yapılan yüzde 15,75’lik artışın ardından gözler, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerine çevrildi. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte kök maaşı düşük olan emekliler için yeni tablonun nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı 2026 Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun gelmesi halinde yeni maaş tablosu şu şekilde gerçekleşecek:
Toplam enflasyon: % %12.40
6 aylık oluşan enflasyon farkı: %%7.05
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %18,83
Bu tablodaki oranlar gerçekleşirse SSK, Bağkur emeklisi yeni yılda yüzde 12,40 zam alacak.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NELER SÖYLÜYOR?
Öte yandan Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 şeklinde gerçekleşmesini bekliyor. 2026 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 20'nin altında gelebilir. Kasım ayından açıklanan enflasyon raporunda TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak belirlendi
Enflasyonun yüzde 33 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 14'lere çıkması söz konusu olabilecek. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi.
DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.
EMEKLİLER ARASINDA 6 PUANLIK FARK
Diğer yandan memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle SSK, Bağkur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark meydana geliyor. 024'ün temmuz ayında 5.42, 2025'in ocak ayında 4.21 ve 2025'in temmuz ayında 1.10'luk SSK, Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuştu.