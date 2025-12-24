Yeni Şafak
2026 köprü geçiş ücretleri: Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

13:4124/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
2026 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmesi beklenen kalemler arasında yer alıyor. Bu kapsamda özellikle İstanbul ve Marmara geçişlerinde kritik öneme sahip olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ile birlikte, Türkiye’nin en önemli ulaşım projeleri arasında bulunan Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için uygulanacak yeni tarifeler yakından takip ediliyor. Yeniden değerleme oranına paralel olarak belirlenecek 2026 köprü ve otoyol ücretleri, hem bireysel sürücüler hem de ticari taşımacılık yapanlar açısından bütçe planlamasında belirleyici bir rol oynayacak. İşte 2026 köprü geçiş ücretleri.

2026 yılında Türkiye'de köprü ve otoyol geçiş ücretleri, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında artırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeni yılda yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırılmasının planlandığını bildirdi.

Köprü geçiş ücretleri 2026 ne kadar?

İstanbul’da
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
mevcut geçiş ücreti 47 TL olarak alınmakta.
47 TL olan
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
geçiş ücreti 2026 yılında zamlanacak.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nde otomobiller için uygulanan 80 TL’lik geçiş ücreti ödenmekteydi. 2026 yılı itibariyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti artacak. İşte
.
Osmangazi Köprüsü 2026 geçiş ücreti yeni tarifesi için
795 TL uygulanan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2026 yılı zamlı tarifeyi görmek için
.

Türkiye'deki otoyolların yaklaşık yarısının KGM tarafından işletildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Uraloğlu, şunları kaydetti: "KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz. Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız."

