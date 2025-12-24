Sömestr tatili 2026 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB takvimiyle yarıyıl ve ara tatil tarihleri

Türkiye’de eğitim gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri olan sömestr tatili 2026, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvimle kesinlik kazandı. MEB, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademeleri kapsayan 2025–2026 eğitim öğretim yılı planlamasını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve okulların kapanış tarihi belli oldu.