Sömestr tatili 2026 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB takvimiyle yarıyıl ve ara tatil tarihleri

Türkiye’de eğitim gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri olan sömestr tatili 2026, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvimle kesinlik kazandı. MEB, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademeleri kapsayan 2025–2026 eğitim öğretim yılı planlamasını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve okulların kapanış tarihi belli oldu.
Yarıyıl tatili 2026 tarihleri
MEB takvimine göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, iki haftalık aranın ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü tatili tamamlayarak ikinci döneme hazırlanacak. Sömestr tatili, Türkiye genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmeni kapsayacak.
İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?
Kamuoyunda “nisan tatili” olarak bilinen ikinci ara tatil, bu eğitim yılında mart ayına denk geliyor. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatil uygulaması, öğrencilerin dönem içindeki yoğun tempoya kısa bir ara vermesini hedefliyor.
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
İkinci dönem dersleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak ve 2025–2026 eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.