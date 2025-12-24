Bireysel emeklilikte devlet katkısı ne zaman yatar?

Devlet katkısı tutarı, Kredi kartı ile yapılan ödemelerde valör süresi bitip katkı payı sisteme yansıdıktan sonraki ayın son günü devlet desteği hesaplara otomatik olarak eklenmektedir. Banka hesabınızdan veya havale yoluyla ödediyseniz, bu tutar ödeme tarihinizi takip eden ayın son iş günü hesabınıza aktarılır.

BES devlet katkısı tutarları nasıl hesaplanır?

Maksimum devlet katkısı tutarları katılımcı bazında hesaplanır ve yıllık brüt asgari ücret limiti dikkate alınarak belirlenir. Yıl içerisinde limitinizi aştığınız durumlarda, fazla ödediğiniz tutarlar için devlet katkısı bir sonraki yıla aktarılır ve takip eden yılın devlet katkısı hesaplamasına dahil edilir.