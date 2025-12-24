BES kesintisi brüt asgari ücret tutarının yüzde 3 oranında her ay çalışanların maaşından kesiliyor. Bu kapsamda 2025 yılı boyunca BES kesintisi kapsamında çalışanlardan 780 TL kesinti yapılmıştı. 2026 yılı itibarıyla yeni asgari ücret zammının ardından bu oran yüzde 27 zamlandı. 2026 Ocak ayından itibaren çalışanlardan 990 TL BES kesintisi yapılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırdığın her katkı payının %30'u kadar tutar, emeklilik hesabına devlet katkısı olarak eklenir. Peki 2026 yılında BES'te devlet katkı payı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı belli oldu. Ocak 2026 asgari cüret zammı ile BES kesinti oranı, GSS primleri, engelli ve 65 yaş aylığı gibi birçok kalemde hesapların değişmesine neden oluyor. 2026 Asgari ücret tutarı net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam gelmiş oldu. BES tutarı da asgari ücrete gelen zam sonrası arttı. Asgari ücret arttıkça devlet katkısı da aynı oranda artıyor.
BES kesintisi 2026’da ne kadar olacak?
BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kesinti oranı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı ile yeni yılda güncellendi.
BES kesintisi 780 TL’den 990,60 TL oldu.
2026’da BES devlet katkı payı ne kadar olacak?
Asgari ücretin yüzde 27 artması ile aylık gönüllü BES'te biriktirilmesi gereken tutarın üst limiti 33 bin 30 olacak. Buna karşın devlet katkısı tutarı 9 bin 909 lira olacak.
Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte bu rakamlar sırasıyla 66 bin 59 ve 19 bin 818 liraya denk geliyor. 2026'da yıllık olarak sadece gönüllü BES'te 396 bin 355 lira biriktirirseniz devletten 118 bin 905 lira destek alabilirsiniz. OKS ile birlikte toplam birikim 792 bin toplam devlet katkısı da 50 bin 573 lira artarak 237 bin 811 liraya çıkacak.
BES’te 3 yılı doldurmadan çıkanlar devlet katkısı alır mı?
3 yılı doldurmadan çıkanlar: Devlet katkısı alamaz.
BES’te 3–6 yıl arası devlet katsısı ne kadar?
3–6 yıl arası: Devlet katkısının %15’i hak edilir.
BES’te 6–10 yıl arası devlet katsısı ne kadar?
6–10 yıl arası: Devlet katkısının %35’i hak edilir.
BES’te 10 yılı dolduran devlet katsısı ne kadar alır?
10 yılı doldurup 56 yaşını doldurmayanlar: Devlet katkısının %60’ı hak edilir.
Emekliliğe hak kazandığınız zaman (10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını tamamladığında) ise devlet katkısının tamamı alınır.
Bireysel emeklilikte devlet katkısı ne zaman yatar?
Devlet katkısı tutarı, Kredi kartı ile yapılan ödemelerde valör süresi bitip katkı payı sisteme yansıdıktan sonraki ayın son günü devlet desteği hesaplara otomatik olarak eklenmektedir. Banka hesabınızdan veya havale yoluyla ödediyseniz, bu tutar ödeme tarihinizi takip eden ayın son iş günü hesabınıza aktarılır.
BES devlet katkısı tutarları nasıl hesaplanır?
Maksimum devlet katkısı tutarları katılımcı bazında hesaplanır ve yıllık brüt asgari ücret limiti dikkate alınarak belirlenir. Yıl içerisinde limitinizi aştığınız durumlarda, fazla ödediğiniz tutarlar için devlet katkısı bir sonraki yıla aktarılır ve takip eden yılın devlet katkısı hesaplamasına dahil edilir.