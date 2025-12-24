ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, emeklinin zam tahmini yüzde kaç?

Milyonlarca memur, emekli ve kiracıyı doğrudan ilgilendiren 2025 Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek, 2026 yılı maaş zamları ve kira artış oranları netlik kazanacak. Kasım ayında aylık yüzde 0,87 olarak açıklanan enflasyonun ardından gözler, yılın son verisine çevrildi.
Yeni yıla sayılı günler kala ekonomi gündeminin en kritik başlığı Aralık ayı enflasyon rakamları oldu. TÜİK tarafından yayımlanacak veriler; memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranına kadar birçok kalemde belirleyici olacak. Piyasa beklentileri, kasım ayındaki yavaşlamanın ardından aralık enflasyonunda sınırlı bir artış yaşanabileceği yönünde şekilleniyor.
2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI!
Enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu.
Yİ-ÜFE YILLIK YÜZDE 27,23 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,84 YÜKSELDİ
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.
TÜFE YILLIK 31,07 ARTTI, AYLIK 0,87 YÜKSELDİ
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TCMB ANKETİ AÇIKLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.