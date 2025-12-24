3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 24 ARALIK: Memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimlere verilecek?

86 maddelik tasarının daha önce kabul edilen 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.