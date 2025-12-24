Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 27 Aralık Cumartesi - 2 Ocak Cuma günleri arasında yaşanacak dönem, kar yağışlarıyla ve bugünden 6-7°C daha soğuk havayla geçecek. Karadeniz’in yaylalarında kar yağışları ve buralara giden yollarda kar örtüleri olacaktır. Kıyı merkezlerde ise Samsun, Trabzon, Rize sahilleri yağmur ve zaman zaman karla karışık yağmurlu bir dönem geçirecek. Kar yağışlarının kuvvetli kısmı Karadeniz’in özellikle iç kesimlerinde köy yollarının geçici süreyle kapanmasına yol açabilir, bu duruma henüz 4-5 gün daha var, tahminler biraz değişebilir fakat kar büyük olasılıkla geliyor, hazırlıklı olmakta yarar var.





Uzun zamandan sonra Türkiye’ye kış yağışları ve soğuk havaları getirecek bu sistem aslında kutupsal kökenli ve Rusya-Kırım-Karadeniz-Türkiye rotasıyla ilerliyor. Bu sırada Rusya-Ukrayna arasındaki siklonik hareket ile soğuğun devamı geliyor. Güney bölgelere de Kıbrıs civarında oluşan bir diğer alçak basınç yağışlar getiriyor. Akdeniz ve Güneydoğu çevresinde yağışlar çoğunlukla yağmur olarak düşecek, Güneydoğu yükseklerinde ise hafta sonu ve gelecek hafta kar yağışları muhtemel görünüyor.

Kuraklık ile boğuşan büyük şehirlerde, tarım arazilerinde ve kar örtüsüne hasret dağ ve tepelerde bereketli geçecek bir 10 gün olacak görünüyor. Özellikle 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren etki alanı ve şiddeti artacak yağışa ve soğuk rüzgarlara hazır olalım. Mevsime yakışan ve bereketiyle gelip su havzalarına katkı yapabilecek bu yağışlar 31 Aralık gecesi, yılbaşında sadece Karadeniz ve yer yer Doğu Anadolu’da sürebilir. İstanbul’da bu yılbaşı kar ihtimali fazla değil fakat yaklaşan soğuk hava dalgası ile İstanbul’un bazı semtleri de kar yağışı potasına girebilir. Bursa’nın merkezi ilçelerinde ve yükseklerinde 30-31 Aralık kar yağışı ihtimalleri var. Bursa’da uzun süreli kalıcı olmasa da kar beyazını yılbaşından önce görebiliriz. Düzce ve Karabük yükseklerinde de kar yağışları yeni yıl olmadan etrafı beyazlatabilir. Türkiye’nin çok ihtiyacı olan kar yağışlarının bir kısmını almış oluruz. Sağlıkla geçirebilmek dileğiyle, sonraki güncellemede kar yağışı beklenen alanlar revize edilecektir.



