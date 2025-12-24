Türkiye’de hava bu hafta kış mevsimine uygun yağışlarla ilerliyor. Artık bere ve eldiven giymenin vakti geldi. Sabah saatleri hissedilen sıcaklıklar batıdan doğuya çoğu merkezde 5°C’nin altında kalıyor. Peki İstanbul başta olmak üzere nerelere kar yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte 24 Aralık 2025 hava durumuna ilişkin il il detaylar ve son durum…
Meteoroloji haritayı güncelledi, kar haberleri peş peşe geldi. Meteoroloji, AKOM ve CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’a kar uyarısında bulunup tarih verdi. Sıcaklıklar 5 derecelerin altına düşecek. Ankara’nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başladı, hafta sonu için yeniden kar uyarısı yapıldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
24 Aralık Çarşamba günü batı bölgelerdeki yağışlar büyük oranda kesilse de, Doğu Karadeniz kıyılarında birkaç gün daha sürecek. Hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerine indi. İstanbul gün içinde 10-11°C, yağmur Karadeniz açıklarından aralıklarla şehri bugün de ıslatacak. Haftanın kalanında şehirde pek bir yağmur yok. 25 Aralık Perşembe günü yağmur geçişleri görülebilir.
Anadolu’da ise soğuk ve yağışlı havalar gelecek 8-10 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Bu 10 günün sonunda pek çok büyük şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Bugün Sivas-Erzincan-Gümüşhane-Bayburt gibi merkezlerde hafif kuvvette kar yağışı görülebilir. 27-28 Aralık yani yaklaşan hafta sonu ise Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu geneli ile Marmara’nın yükseklerinde yeni kar yağışları ve soğuk esen rüzgarlar bekleniyor. Yeni yıl öncesi yolculuk planlayanlar özellikle Anadolu’da buzlanma ve aralıklı kar yağışına dikkat etmesinde yarar var.
Şimdiki tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi günü Ankara, Eskişehir, Bursa, Bolu, Düzce, Kastamonu, Bartın, Zonguldak gibi merkezlerde kar yağacak görünüyor. Ankara-İstanbul arasındaki otoyollarda hafif ve orta kuvvette kar yağışları nedeniyle trafikte gecikmeler yaşanabilir. Şehirlerarası yollara genel olarak bu hafta sonu kış hazırlığı olmadan çıkılmamalı. Çünkü kar yağışları geniş alanlarda etkili olacak, kalın örtüler bırakmasa da yollarda 2 ila 10 santimetre arası kar birikimi olacaktır. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde daha kuvvetli yağacak kar nedeniyle ulaşım bu hafta sonu biraz aksayabilir.
Ege kıyıları ile Antalya çevresinde ise sonraki yağmurlu günler 25 Aralık Perşembe ve 28 Aralık Pazar olabilir. İzmir’de henüz kuvvetli bir yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları İzmir’de gündüz 14°C, gece ise 6°C civarında seyrediyor. Hafta sonundan itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası batı kıyılarını, Trakya çevresini ve Antalya-Muğla çevrelerini daha az etkiliyor. Yağışlar da bu kesimlerde az olacak görünüyor.
Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 27 Aralık Cumartesi - 2 Ocak Cuma günleri arasında yaşanacak dönem, kar yağışlarıyla ve bugünden 6-7°C daha soğuk havayla geçecek. Karadeniz’in yaylalarında kar yağışları ve buralara giden yollarda kar örtüleri olacaktır. Kıyı merkezlerde ise Samsun, Trabzon, Rize sahilleri yağmur ve zaman zaman karla karışık yağmurlu bir dönem geçirecek. Kar yağışlarının kuvvetli kısmı Karadeniz’in özellikle iç kesimlerinde köy yollarının geçici süreyle kapanmasına yol açabilir, bu duruma henüz 4-5 gün daha var, tahminler biraz değişebilir fakat kar büyük olasılıkla geliyor, hazırlıklı olmakta yarar var.
Uzun zamandan sonra Türkiye’ye kış yağışları ve soğuk havaları getirecek bu sistem aslında kutupsal kökenli ve Rusya-Kırım-Karadeniz-Türkiye rotasıyla ilerliyor. Bu sırada Rusya-Ukrayna arasındaki siklonik hareket ile soğuğun devamı geliyor. Güney bölgelere de Kıbrıs civarında oluşan bir diğer alçak basınç yağışlar getiriyor. Akdeniz ve Güneydoğu çevresinde yağışlar çoğunlukla yağmur olarak düşecek, Güneydoğu yükseklerinde ise hafta sonu ve gelecek hafta kar yağışları muhtemel görünüyor.
Kuraklık ile boğuşan büyük şehirlerde, tarım arazilerinde ve kar örtüsüne hasret dağ ve tepelerde bereketli geçecek bir 10 gün olacak görünüyor. Özellikle 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren etki alanı ve şiddeti artacak yağışa ve soğuk rüzgarlara hazır olalım. Mevsime yakışan ve bereketiyle gelip su havzalarına katkı yapabilecek bu yağışlar 31 Aralık gecesi, yılbaşında sadece Karadeniz ve yer yer Doğu Anadolu’da sürebilir. İstanbul’da bu yılbaşı kar ihtimali fazla değil fakat yaklaşan soğuk hava dalgası ile İstanbul’un bazı semtleri de kar yağışı potasına girebilir. Bursa’nın merkezi ilçelerinde ve yükseklerinde 30-31 Aralık kar yağışı ihtimalleri var. Bursa’da uzun süreli kalıcı olmasa da kar beyazını yılbaşından önce görebiliriz. Düzce ve Karabük yükseklerinde de kar yağışları yeni yıl olmadan etrafı beyazlatabilir. Türkiye’nin çok ihtiyacı olan kar yağışlarının bir kısmını almış oluruz. Sağlıkla geçirebilmek dileğiyle, sonraki güncellemede kar yağışı beklenen alanlar revize edilecektir.
AKOM’DAN İSTANBUL’A KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ‘yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi.
"YILBAŞI GECESİ GÖRÜLEBİLİR"
Prof. Dr. Orhan Şen, tahminlerin tutarlılık oranının arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 50'lik bir ihtimal vardı, bu yüzde 60'a çıktı. Trakya hariç Marmara bölgesi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde 30-31 Aralık'ta, yani yılbaşı gecesi kar yağışı görülebilecek."
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Kamuoyunda en çok merak edilen "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna da yanıt veren Şen, "Şu andaki veriler İstanbul'a da yağacak gibi gösteriyor. Çok yoğun bir kar yağışı değil, normal bir kış karı görülecek" değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medyada dolaşan "kara kış, afet" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, beklenen yağışın mevsim normallerinde bir kış karı olduğunu vurguladı.