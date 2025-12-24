Memura Seyyanen Zam Yapılacak mı?

Gündemde en çok merak edilen konulardan biri de memur maaşlarına ek bir seyyanen zam gelip gelmeyeceği. Meclis'te bazı üst düzey kamu görevlilerini kapsayan düzenlemeler gündeme gelmiş olsa da, tüm memurları kapsayacak genel bir seyyanen zam çalışması henüz resmiyet kazanmadı. Sendikaların bu konudaki talepleri ve bütçe görüşmelerindeki son durum yakından takip ediliyor.