Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirinde artış yaşanacak. Ancak her grubun ödeme takvimi farklılık gösteriyor. Yeni asgari ücret zammı sonrası ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı, memur ve emeklilerin enflasyon farkı ile alacakları yeni tutarların hesaplara geçeceği tarihler netleşti. 2026 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İlk zamlı maaşlar hangi tarihte? İşte detaylar.
Yeni Asgari Ücret Zammı Belli Oldu: İlk Maaş Ne Zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen müzakereler sonucunda, 2026 yılı için geçerli olacak net asgari ücret 28.075 TL olarak açıklandı. Bu rakam, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren resmi olarak yürürlüğe girecek.
Özel Sektör Çalışanları
Asgari ücretli çalışanlar, ocak ayı boyunca yeni zamlı tarife üzerinden çalışacaklar. Bu emeğin karşılığı olan ilk zamlı maaşlar, genel bordro uygulamasına göre 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren hesaplara yatacak.
Peşin Maaş Alanlar
Maaşını çalışmadan önce (ay başında) alan sınırlı sayıdaki çalışan ise, 1 Ocak itibarıyla zamlı tutarı hesaplarında görebilecek.
Memur ve Memur Emeklisi Maaş Tarihleri
Devlet memurları ve memur emeklileri için süreç biraz daha farklı işliyor. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak alıyor.
15 Ocak 2026: Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşan zamlı maaşlarını bu tarihte alacaklar.
14 Günlük Maaş Farkı: Maaş artışları 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu için, 1-14 Ocak tarihleri arasındaki farklar genellikle 20-25 Ocak tarihleri arasında ayrıca yatırılıyor.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri
Emeklilerin zam oranları, 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek. Kesinleşen zamlı maaşlar şu takvime göre ödenecek:
SSK Emeklileri: Tahsis numarasına göre 17 - 26 Ocak tarihleri arasında.
Bağ-Kur Emeklileri: Tahsis numarasına göre 25 - 28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacaklar.
Memura Seyyanen Zam Yapılacak mı?
Gündemde en çok merak edilen konulardan biri de memur maaşlarına ek bir seyyanen zam gelip gelmeyeceği. Meclis'te bazı üst düzey kamu görevlilerini kapsayan düzenlemeler gündeme gelmiş olsa da, tüm memurları kapsayacak genel bir seyyanen zam çalışması henüz resmiyet kazanmadı. Sendikaların bu konudaki talepleri ve bütçe görüşmelerindeki son durum yakından takip ediliyor.
Asgari ücretli ilk zamlı maaşını büyük oranda Şubat başında, memur ve emekliler ise Ocak ayı ortasından itibaren cebine koyacak.