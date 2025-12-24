SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI: Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, kamuya atanmak isteyen on binlerce adayın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek alımda başvuru takvimi, branşlara göre kontenjan dağılımı ve KPSS puan şartları merak konusu oldu. Gözler, sürece ilişkin detayların netleşeceği ÖSYM kılavuzuna çevrildi.

