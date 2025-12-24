2026 yılı bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak ocak ayında yeniden belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklayacağı yeni katsayıyla birlikte bedel güncellenecek. Mevcut hesaplamalara göre tutarın, enflasyon farkı ve maaş artışları doğrultusunda yükselmesi bekleniyor. Başvuru şartları ve ödeme takvimi ise mevcut mevzuat çerçevesinde uygulanacak.
Bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için askerlik çağına gelen yükümlülerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de bedelli askerlik bedeli, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. Bu kapsamda 2026 ocak ayında geçerli olacak yeni tutar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
2026 bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru, ocak ayının ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi doğrultusunda hesaplanan bedel, memur aylık katsayısındaki artış oranına göre yeniden belirlenecek. Mevcut dönemde 280 bin liranın üzerinde olan bedelli askerlik ücreti, yeni katsayıyla birlikte güncellenecek.
Mevcut bedel ve ödeme uygulaması
1 Temmuz-31 Aralık 2025 döneminde bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak 280.850 TL olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olan yükümlüler için ayrıca ek ödeme bulunuyor. İki aylık ödeme süresi içinde bedelini yatırmayanlar, yeni dönemde geçerli olacak tutar üzerinden ödeme yapmak zorunda kalıyor.
Başvuru şartları kimleri kapsıyor?
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin askerlik çağına girmiş olması, yoklama işlemlerini tamamlaması ve sağlık muayenesinden “askerliğe elverişlidir” kararı alması gerekiyor. Kura veya sınıflandırma sürecinde bedelli askerlik hakkı elde edenler, bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak yükümlülüğünü yerine getiriyor.
Başvurular nasıl yapılıyor?
Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yoklama kaçağı ya da bakaya kaydı bulunan yükümlüler ise yalnızca askerlik şubeleri üzerinden müracaat edebiliyor. Ödemesini süresi içinde tamamlayanlar, takip eden yılın celp ve sevk dönemlerinde temel eğitim için silah altına alınıyor.