Bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için askerlik çağına gelen yükümlülerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de bedelli askerlik bedeli, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. Bu kapsamda 2026 ocak ayında geçerli olacak yeni tutar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.