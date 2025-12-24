Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi'ye taziye telefonu

Semih Bozkuş
21:2524/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu askeri heyetin hayatını kaybettiği kaza ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi’ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi’ye başsağlığı dileklerini ileterek enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin Libya’ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Libya Başkanlık Konseyi Başkanı
#Muhammed Yunus el-Menfi
