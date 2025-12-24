Eyyam-ı Biyz orucu detayları araştırılıyor. Her hicri ayın 13, 14, 15. gününde tutulan oruçlara Eyyam-ı Biyd orucunun ne olduğu, ne zaman tutulduğu ve hadislerde nasıl geçtiği sorgulanıyor. Peki Eyyam-ı Biyd orucu hangi günlere denk geliyor? Eyyam-ı Biyd orucunun faziletleri neler?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).