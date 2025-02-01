İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep ayı büyük öneme sahip aylardan biri. Üç ayların başlangıcı olması nedeniyle büyük öneme sahip olan Recep ayı içerisinde önemli günler bulunuyor. Recep ayının faziletlerinden yararlanmak, dolu dolu geçirmek isteyen müslümanlar Recep ayının biteceği tarihi de merak ediyor. Peki 2025 Recep ayı ne zaman bitecek? Recep ayının son günü hangi gün? İşte ayrıntılar...
Receb ayıyla başlayan olan üç aylar Ramazan ayı ile sona erecek. ecep ayının ilk günü 1 Ocak 2025 tairihiydi. Peki, Recep ayı ne zaman sona erecek?
RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Receb ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başladı, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona erecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)
RECEP AYI ÖNEMİ NEDİR?
İslam dininde öyle zamanlar vardır ki değeri diğerlerinden kat be kat fazladır. Müslümanlar, üç aylar olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir. Recep ayı girdiği zaman Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) "Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur" diye dua etmiştir.
Haram ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda işlenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükâfat ve ceza verileceği yönünde genel kabul vardır. Recep ayına ayrı bir değer veren Hz. Peygamberimiz üç aylar ile ilgili şunları söylemiştir: “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”
Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı da içerisinde iki kandil (Regaip ve Miraç) barındıran biricik aydır. Recep’in ilk cuma gecesi yani Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regaib kandili olarak idrak edilir. Recep ayında idrak edilen diğer bir gece de Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç gecesidir. Üç aylar zincirinin ve Recep ayının ilk kandili olan Regaip ve ikinci kandili Miraç’ta nefis muhasebesi yaparak kendimizi denetlemeli bu özel geceleri ibadetle geçirmeliyiz.