Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı da içerisinde iki kandil (Regaip ve Miraç) barındıran biricik aydır. Recep’in ilk cuma gecesi yani Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Regaib kandili olarak idrak edilir. Recep ayında idrak edilen diğer bir gece de Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç gecesidir. Üç aylar zincirinin ve Recep ayının ilk kandili olan Regaip ve ikinci kandili Miraç’ta nefis muhasebesi yaparak kendimizi denetlemeli bu özel geceleri ibadetle geçirmeliyiz.