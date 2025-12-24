Regaip Gecesi, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek; bu mübarek gece öncesinde oruç tutacak olanlar sabah ezanı saati ve imsak vakitleri için sorgulama yapıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana ve Konya namaz vakitleri başta olmak üzere il il imsak saati, sabah namazı vakti ve ezan saatleri merak edilirken, Regaip Gecesi’nde tutulacak oruç için doğru vakitte niyet etmek isteyenler güncel imsak ve ezan saatlerini takip ediyor. İşte 25 Aralık Perşembe imsak saati il il namaz vakitleri.

İstanbul imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe İstanbul imsak vakti: 06:48



Ankara imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe Ankara imsak vakti: 06:31



İzmir imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe İzmir imsak vakti: 06:52



Antalya imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe Antalya imsak vakti: 06:35



Adana imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe Adana imsak vakti: 06:17



Bursa imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe Bursa imsak vakti: 06:46



Konya imsak vakti, sabah ezanı saati 25 Aralık 2025 Perşembe Konya imsak vakti: 06:29

